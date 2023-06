AEW Fight Forever: botte da orbi nel trailer sulle sfide Tag Team

Rivelati i primi DLC di AEW Fight Forever, per i ragazzi di Yuke's e AEW Games è tempo di tornare sul ring per offrirci un assaggio delle adrenaliniche battaglie Tag Team da combattere nel loro prossimo picchiaduro a tema All Elite Wrestling.

In aggiunta alle iconiche sfide Tag Team che caratterizzano da sempre questa disciplina, nel ricco pacchetto contenutistico di AEW Fight Forever troveranno spazio le gare in Singolo, 3-Way, 4-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barber Wire Death e l'immancabile Multiplayer Online.

Il cuore pulsante dell'esperienza di gioco confezionata dal team Yuke's è però rappresentata dalla Campagna principale, una modalità che ci farà vivere le lotte più spettacolari del wrestling AEW con tante opzioni di personalizzazione, più di 40 armi e l'accesso a un ampio roster di lottatori. Chi vorrà cimentarsi nelle sfide multiplayer avrà comunque modo di accedere a un profondo editor di abiti e aspetti, oltre a un sistema per customizzare le mosse, i team, le arene e le animazioni delle entrate per far aderire l'esperienza di gioco ai propri gusti ed esigenze.

Il lancio di AEW Fight Forever è atteso per il 29 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per saperne di più su questo picchiaduro in vista del suo approdo nei negozi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di AEW Fight Forever e il caos che regna sul ring.