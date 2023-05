AEW Fight Forever esce alla fine di giugno per un leak

AEW Fight Forever è sparito dai radar ma il lancio del gioco di wrestling dedicato alla All Elite Wrestling sembra imminente e secondo quanto riportato da Fightful Select, l'annuncio della data di lancio potrebbe avvenire questa settimana.

AEW Fight Forever dovrebbe uscire il 27 giugno, poco dopo l'evento AEW x NJPW Forbidden Door 2 in programma il 25 giugno. Il ritardo nell'annuncio sarebbe legato alla volontà da parte della federazione di risolvere i problemi con CM-Punk, il wrestler di Chicago dovrebbe essere nel gioco e la All Elite Wrestling vuole assicurarsi che non ci siano problemi legali o di altro tipo legati alla sua aggiunta.

L'ultimo video gameplay pubblicato da THQ Nordic vedeva Bryan Danielson vs Adam Page sfidarsi sul ring di AEW Fight Forever, parliamo però di un filmato diffuso nel mese di febbraio, da allora sul gioco è calato il silenzio, nonostante un portavoce del publisher abbia più volte fatto capire come Fight Forever sia praticamente pronto e ormai nelle ultime fasi di polishing prima del debutto.

Sappiamo che AEW Fight Forever non sarà su Xbox Game Pass al lancio, restiamo in attesa di scoprire la data di uscita ufficiale, che a questo punto non dovrebbe essere troppo lontana, così come un possibile annuncio di THQ Nordic.