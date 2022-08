AEW Fight Forever: il gioco di wrestling si mostra nel primo video gameplay

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale di AEW Fight Forever, nel corso dell'evento dedicato ai progetti in sviluppo presso i team sotto l'ala di THQ Nordic abbiamo finalmente potuto vedere in azione il nuovo gioco di wrestling basato sul circuito All Elite Wrestling.

Il trailer mostrato all'evento in diretta streaming, che vede anche la partecipazione di alcuni atleti dell'AEW, non permette di comprendere nel dettaglio quale sarà il funzionamento del combat system, ma è comunque sufficiente per farsi un'idea di quello che sarà il dettaglio grafico e quella che sarà invece l'offerta contenutistica. Pare infatti che il titolo permetta sia di partecipare a match tradizionali che di prendere parte a modalità spiccatamente arcade, nelle quali si possono utilizzare armi e compiere azioni strampalate come scaraventare a centinaia di metri di distanza un altro lottatore con un brutale colpo di mazza da baseball. Per chi non lo sapesse, inoltre, il gioco è in sviluppo presso Yuke's, team responsabile di buona parte dei titoli WWE negli scorsi anni, prima del passaggio delle licenze a 2K Games.

Al momento non conosciamo ancora la finestra di lancio del gioco, ma THQ Nordic ha confermato quelle che saranno le piattaforme di riferimento: AEW Fight Forever approderà infatti su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, PC e Nintendo Switch.

In attesa di ulteriori dettagli sul titolo sportivo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già una ricca serie di dettagli su AEW Fight Forever, di cui conosciamo già alcune delle modalità e dei contenuti disponibili al lancio.