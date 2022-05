AEW Fight Forever, il nuovo gioco di wrestling si presenta: Statlander e Rose in video!

Come promesso sul finire dello scorso mese, quest'oggi AEW Games ha finalmente tolto i veli a AEW: Fight Forever. nuovo videogioco di wrestling sviluppato dai maestri del genere di Yuke's e basato sulla licenza di All Elite Wrestling.

Il debutto di AEW Fight Forever è avvenuto attraverso due video-diari dello sviluppo, che ci offrono un primo sguardo al gameplay e ai modelli di lottatrici del calibro di Kris Statlander e Nyla Rose. Il materiale mostrato non ci dice moltissimo sul sistema di combattimento e le funzionalità previste, ma riesce perfettamente nel suo intento di presentare il look di una produzione che, a detta dei suoi stessi creatori, è ancora nel pieno dello sviluppo e soggetta a cambiamenti o miglioramenti.

Kris Statlander e Nyla Rose sono quindi le prime due wrestler ad entrare a far parte ufficialmente del roster di AEW Fight Forever, che ricordiamo essere in lavorazione presso gli studi di Yuke's, azienda già nota per aver sviluppato gli ultimi giochi della serie Earth Defense Force (Iron Rain e World Brothers) e i giochi di WWE 2K fino all'edizione 2019, ossia quella prima della débâcle di WWE 2K20 causata dal passaggio di testimone a Visual Concepts. La data di lancio e le piattaforme di destinazione di AEW Fight Forever sono al momento ignote. Godetevi i due video allegati a questa notizia!