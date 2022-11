AEW Fight Forever dal lancio su Xbox Game Pass? Sì, secondo un rumor

Sebbene non si conosca ancora la data d'uscita ufficiale di AEW Fight Forever, il nuovo gioco di wrestling dai creatori dei vecchi titoli WWE, ecco che spunta un'interessante voce di corridoio riguardante il possibile approdo del progetto firmato Yuke's sul servizio ad abbonamento mensile di Microsoft.

A diffondere il rumor è stato il noto portale dedicato allo sport-intrattenimento chiamato Wrestlenews: sulle pagine del sito è apparso un post nel quale l'autore sostiene di aver ricevuto da più di una fonte l'informazione circa il debutto di AEW Fight Forever su Xbox Game Pass sin dal suo arrivo sugli scaffali. Purtroppo non vi è modo di avere una conferma ufficiale al momento, ma non è da escludere che l'annuncio sia in arrivo da parte di Microsoft con uno dei soliti aggiornamenti sui titoli in arrivo nel catalogo del servizio.

Va inoltre precisato che il gioco dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, ma l'assenza di informazioni lascia presagire il possibile rinvio al prossimo anno. Se il rumor dovesse trovare conferma, inoltre, è probabile anche che gli sviluppatori possano optare per uno shadow drop con tanto di lancio sul servizio, mossa che permetterebbe ad un grosso quantitativo di giocatori di provare il primo titolo di quella che in futuro potrebbe trasformarsi in una serie.

Avete già visto il primo video gameplay di AEW Fight Forever?