AEW Fight Forever: le piattaforme di lancio e i contenuti del nuovo gioco di wrestling

Di AEW Fight Forever sapevamo molto poco sino ad oggi, tuttavia una descrizione del nuovo gioco di wrestling curato da Yuke's è apparsa sulle pagine di Amazon UK e ci svela anticipatamente alcuni dettagli sulla produzione.

Viene innanzitutto specificato che il titolo è destinato ad approdare su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Apparentemente non è prevista un'edizione Xbox One del gioco. Per quanto riguarda la data di lancio, viene inserito il 31 dicembre 2022, che evidentemente funge da semplice placeholder. Il titolo, in ogni caso, potrebbe arrivare durante il mese di settembre stando alle ultime voci indiscrete.

La descrizione di Amazon UK ci conferma inoltre che sarà THQ Nordic a distribuire il wrestling game (THQ era già il publisher della serie WWE quando veniva sviluppata da Yuke's). Vengono inoltre condivise informazioni su contenuti e modalità di gioco:

Combina la sensazione nostalgica del wrestling arcade con le innovative finisher All Elite Wrestling e le mosse d'attacco;

Il roster unisce le più grandi leggende con le nuovissime stelle AEW;

Modalità Singolo, tag team, 3-way, 4-way, ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Wire Barbed Death e partite multiplayer cooperative online;

Multigiocatore cooperativo online;

Le partite di tag team presentano una sequenza di manovre di squadra eseguite con semplici comandi.

Al momento non è ancora stato condiviso il roster definitivo, tuttavia sappiamo che fra i lottatori ci saranno certamente Statlander e Rose. A questo punto rimaniamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Yuke's e THQ Nordic che potrebbero annunciare la data di lancio di AEW Fight Forever nel corso delle prossime settimane.