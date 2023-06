AEW Fight Forever: rivelati i primi DLC, tutti inclusi nella Deluxe Elite Edition

Dopo aver rivelato quando esce AEW Fight Forever, THQ Nordic alza il sipario anche sui primi DLC del gioco di wrestling basato sulla All Elite Wrestling, che andranno ad arricchire il roster di partenza dell'opera sviluppata da Yuke's.

Al momento sono quattro i pacchetti DLC previsti per AEW Fight Forever, e saranno tutti inclusi nella Deluxe Elite Edition che comprende per l'appunto il Season Pass. Il primo contenuto scaricabile, il Matt Hardy Pack, include come personaggi giocabili Matt Hardy e la sua versione alternativa Broken Matt Hardy. Il secondo pacchetto, denominato FTR Pack, offre il tag team composto da Dax Harwood e Cash Wheeler, oltre ai due minigiochi JoinUs e Deth Race-X.

Si passa poi al terzo DLC, il bundle Limitless Bunny che include i wrestler Keith Lee e The Bunny oltre ad ulteriori minigiochi quali MJF Car Trash e Sloth Sling. Si chiude quindi con il quarto DLC, l'Hookhausen Very Handsome, Very Evil Pack, che introdurrà come personaggi giocabili Hook e Danhausen. Per il momento non sono previsti ulteriori DLC oltre ai quattro presenti nell'Elite Edition, ma non è da escludere che qualche ulteriore contenuto aggiuntivo possa essere annunciato più avanti.

Se volete un assaggio del gioco, non perdetevi il video-gameplay che vede in azione Bryan Danielson contro Adam Page in AEW Fight Forever, così da farvi un'idea più chiara di ciò che offre il titolo prodotto da THQ Nordic.