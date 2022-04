AEW Fight Forever a settembre 2022: gioco di All Elite Wrestling in arrivo, per un rumor

Quest'anno, i videogiocatori appassionati di wrestling hanno avuto modo di salire sul ring grazie all'arrivo di WWE 2K22 su PC e console, ma potrebbe non essere finita qui.

Rumor sempre più insistenti riferiscono infatti del possibile debutto entro l'anno di una nuova serie videoludica dedicata allo sport entertainment e, in particolare, al mondo dell'All Elite Wrestling. Stando alle voci di corridoio, sarebbe in particolare in sviluppo un titolo a tema wrestling dal titolo AEW: Fight Forever, pronto ad accogliere sul ring tutti i campioni e le cinture della franchigia statunitense.



Ad accompagnare le indiscrezioni troviamo inoltre dettagli relativi allo stato dei lavori, che, a quanto pare, si troverebbero già in una fase decisamente avanzata. AEW: Fight Forever dovrebbe infatti debuttare nel corso del settembre del 2022, andando così ad arricchire il panorama videoludico dedicato al wrestling. Lo sviluppo del gioco starebbe procedendo presso gli studi di Yuke, con pubblicazione attesa esclusivamente su console. Tra le piattaforme, ancora non confermate, potrebbero realisticamente rientrare PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.



Non resta che rimanere in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del mondo All Elite Wrestling!