AEW Fight Forever: THQ Nordic svela il nuovo gioco di wrestling, ecco il video

A conferma delle anticipazioni dei giorni scorsi sulle piattaforme di AEW Fight Forever, i vertici di THQ Nordic, AEW Games e Yuke's riguadagnano i social per confezionare il Reveal Trailer del loro prossimo gioco di wrestling.

L'ultima esperienza interattiva firmata da Yuke's promette di offrire il meglio del wrestling arcade combinandolo con le mosse finali di All Elite Wrestling all'interno di un ricco pacchetto contenutistico che comprenderà una modalità Carriera, tante opzioni di personalizzazione, più di 40 armi e, ovviamente, un ampio roster di lottatori AEW.

Il "buon vecchio divertimento senza limitazioni" citato da Yuke's e THQ Nordic si riflette in un ventaglio di modalità tanto esteso da comprendere, oltre alla già citata Carriera, anche le sfide Singolo, Tag-Team, 3-Way, 4-Way, Ladder, Casino Battle Royale, Falls Count Anywhere, Unsanctioned Lights Out, Exploding Barber Wire Death e l'immancabile Multiplayer Online.

Nelle sfide Tag Team, i giocatori potranno eseguire anche delle mosse speciali attraverso dei comandi specifici che renderanno ogni gara ancora più spettacolare. Quanto alla personalizzazione, tra gli strumenti che Yuke's metterà a disposizione dei patiti di wrestling ci sarà un editor per abiti e aspetto del proprio alter-ego, oltre a un sistema per customizzare i set di mosse, le animazioni delle entrate, i team e le arene.

La data di lancio di AEW Fight Forever non è stata ancora annunciata; in compenso, sappiamo già che la nuova esperienza di wrestling targata THQ Nordic uscirà su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.