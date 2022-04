AEW: il gioco di All Elite Wrestling è realtà, presentazione il 4 maggio

Esattamente come suggerivano i rumor emersi nelle scorse settimane, sembra proprio che, dopo l'arrivo di WWEK22, sia in arrivo un nuovo videogioco dedicato alla scena del wrestling ed in particolare alla federazione della All Elite Wrestling, fondata nel 2018 da Tony e Shahid Khan.

Come potete osservare dando uno sguardo al post pubblicato su Twitter dall'account AEW Games, esattamente tra una settimana sarà annunciato ufficialmente un gioco per console di AEW. Il consiglio è quindi quello di sintonizzarsi sul canale Twitch di AEW Games il 4 maggio alle 17:00, in occasione della nuova puntata di All Elite Arcade che ospiterà la presentazione del gioco. Al momento non ci sono ulteriori dettagli, e non conosciamo la data di pubblicazione del titolo, né tantomeno le esatte piattaforme su cui il prodotto sbarcherà.

Stando alle indiscrezioni avvistate in rete, AEW Fight Forever si trova già in uno stato avanzato dello sviluppo presso gli studi di Yuke e uscirà esclusivamente su console, come del resto lascia intendere il tweet ufficiale. La finestra di lancio sarebbe fissata a settembre 2022, con il titolo che probabilmente arriverà in versione cross-generazionale su PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. A questo punto non ci resta che attendere altri 7 giorni per dare un primo sguardo al nuovo gioco di wrestling dedicato alla AEW.