Affaire FaZe Clan: Tfue contrattacca e invita i FaZe a rescindere il contratto

Turner "Tfue" Tenney ha finalmente risposto a Banks dopo alcuni giorni di silenzio radio pubblicando un video di due minuti sul suo canale YouTube, in cui ha esortato la sua ormai ex organizzazione, i FaZe Clan, a "rescindere il contratto" perfezionatosi l'anno scorso.

La querelle, come sappiamo, è diventata un tema caldo questa settimana da quando Tfue ha fatto causa proprio ai FaZe, rei a suo dire di averlo costretto a bere alcolici e a giocare d'azzardo prima del compimento dei ventuno anni, quindi due attività non esattamente in linea con la legislazione californiana.

Nella sua prima dichiarazione pubblica da quando ha intentato una causa lo scorso 20 maggio, Tfue ha dichiarato che firmò il contratto triennale quando "non aveva altre scelte e non aveva mai firmato un contratto prima d'allora" (quindi non sapendo a cosa stesse andando incontro) e, sempre secondo quanto affermato, i FaZe con quel contratto si arrogano il diritto di prelevare i suoi guadagni in qualsiasi momento.

Il ragazzo anche dichiarato che sta cercando di agire per il bene superiore dell'esport, facendo emergere ciò che di sbagliato – come il suo contratto – gira nel settore ed evitare che altri giocatori possano venire sfruttati con contratti come il suo.

All'inizio di questa settimana, quando la causa legale di Tfue è diventata pubblica, il comproprietario di FaZe, Banks, ovviamente si è difeso dichiarando che le accuse di Tfue sono "assolutamente false al cento per cento". I FaZe hanno anche pubblicato due dichiarazioni su Twitter, secondo le quali non avrebbero mai né previsto, né utilizzato una clausola nel contratto di Tfue come quella dichiarata dal ragazzo, ovvero della trattenuta dell'80% dei suoi guadagni da sponsor e tornei.

Nella descrizione del video YouTube di Tfue c'è anche scritto che il ragazzo avrebbe tentato di rescindere il contratto più volte nel corso dei mesi ma, dopo aver fallito, l'azione legale era l'unica cosa che poteva fare.

Il comproprietario dei FaZe ha twittato in risposta al video di Tfue replicando che non solo l'organizzazione è in procinto di rescindere il contratto di Tfue ma ha anche detto che i FaZe hanno offerto a Tfue 1 milione di Dollari all'anno senza alcuna percentuale per l'organizzazione.