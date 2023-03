Affare Activision-Microsoft, la CMA ci ripensa: Sony non corre alcun rischio

Dopo mesi di battaglie, sembrerebbe che l'antitrust inglese abbia improvvisamente deciso di modificare il suo punto di vista sull'affare che vede protagonisti Microsoft ed Activision Blizzard.

Il portale ufficiale del governo inglese propone infatti un nuovo documento nel quale è possibile leggere che la CMA (Competition and Markets Authority) ha avuto un importante ripensamento in merito all'affare più chiacchierato delle ultime settimane. Dopo aver ostacolato per mesi il colosso di Redmond affinché l'acquisizione non andasse in porto, ora l'ente britannica ritiene che non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi nel caso in cui l'affare dovesse concludersi. In sostanza, per la CMA non vi è alcun rischio sugli equilibri di mercato e anche se Activision dovesse entrare a far parte della grande famiglia Microsoft non verrebbe messa a rischio la competizione nel settore videoludico, con Sony che avrebbe tutte le carte in regola per tenerle testa.

Insomma, si tratta di una svolta non di poco conto che potrebbe essere dovuta all'apertura di Microsoft per quello che riguarda il brand di Call of Duty, che grazie ad una serie di accordi approderà su una vasta schiera di piattaforme.

Nel frattempo, anche negli USA la situazione sembrerebbe volgere a favore di Microsoft e per il senato americano vi è un "monopolio" di Sony, tale da non poter impedire l'acquisizione di Activision.