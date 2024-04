L'affare del giorno: Xenoblade Chronicles 3 al MINIMO STORICO!

Xenoblade Chronicles 3 per Nintendo Switch uscirà il prossimo 29 luglio ma puoi prenderlo in pre-ordine a 44,99 euro. Gli utenti di Amazon che ci hanno già giocato gli hanno assegnato una media voto di 4,7 su circa 750 recensioni. Dunque, pare che ci siano tutte le premesse per un grande gioco!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA “Combattere per vivere…e vivere per combattere” è questo lo slogan di questo game. Un'avventura RPG che unisce i due capitolo precedenti - Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2 - portando i giocatori nel mondo di Aionios, sede di due nazioni ostili.

Si tratta di Keves, una nazione in cui è stata sviluppata la tecnologia meccanica. I loro eserciti sono composti da unità costituite principalmente da veicoli da combattimento. Usano unità di piccole armi mobili gestite da soldati che le cavalcano.

Ma anche di Agnus: una nazione forte nell'etere, una tecnologia magica. Le loro forze sono costruite attorno a unità specializzate nel combattimento con l'etere e combattono con armi piccole, mobili e autonome che utilizzano la tecnologia dell'etere.

Sei soldati provenienti da queste nazioni prenderanno parte a una grande storia che avrà come tema centrale la vita.

I protagonisti principali sono Noah e un soldato di Keves. Il primo, peraltro, è anche un “veggente” che piange i soldati che hanno perso la vita sul campo di battaglia.

Insomma, adrenalina e sentimenti, che ora puoi prenotare a soli 44,99 euro.

