Affare Microsoft-Activision: ancora problemi con la FTC, c'entrano alcuni documenti

A distanza di qualche giorno dall'improvviso ripensamento della CMA in merito all'affare Microsoft x Activision, che ha dato qualche sicurezza in più agli utenti speranzosi che l'acquisizione si concluda al più presto, ecco che spuntano nuovi problemi.

Le nuove problematiche in merito alla chiacchieratissima acquisizione sono dovute alla FTC (Federal Trade Commission), ovvero l'antitrust americana. Stando a quanto emerso dagli ultimi documenti pubblicati, Microsoft starebbe rendendo molto difficile l'accesso ad alcuni documenti, al punto che avrebbe rifiutato ben 24 volte di fornirli all'agenzia governativa.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, sembrerebbe che non vi sia alcun losco motivo dietro il continuo rifiuto di Microsoft. Il colosso di Redmond sostiene infatti che i documenti richiesti siano stati considerati 'inutili' in passato dalla FTC e il loro recupero avrebbe un importante costo sia in termini economici che di tempo. A quanto pare, il termine ultimo per la consegna di quanto richiesto dalla FTC sarà il prossimo 21 aprile 2023.

In attesa di scoprire come andrà a finire questo nuovo capitolo della storia che coinvolge Microsoft, Activision e gli antitrust, vi ricordiamo che le azioni di Activision hanno ripreso quota dopo il giudizio provvisorio della CMA e si stima che le probabilità di successo dell'affare siano ora superiori al 70%.