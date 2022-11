L'affare Microsoft-Activision 'serve per rinforzarci in ambito mobile', dice Spencer

Nel corso di una nuova intervista concessa ai microfoni di The Verge, Phil Spencer è tornato a soffermarsi su numerose questioni relative al futuro di Xbox, concentrandosi ovviamente sulla chiacchierata acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Dopo aver ancora una volta ribadito che Call of Duty uscirà anche su PlayStation 7, il capo della divisione Xbox ha rivelato che il fine reale dietro l'affare Microsoft-Activision non è prendere il controllo di Call of Duty, bensì di rafforzare ulteriormente il marchio Xbox in ottica di un'espansione più considerevole verso il mercato mobile in futuro, grazie al supporto delle produzioni targate King, la software house dietro successi come Candy Crush ed acquisita da Activision Blizzard nel 2016.

"L'idea che Activision sia incentrata solo su Call of Duty sembra sia stata creata dal nostro concorrente in ambito console", afferma Spencer citando indirettamente Sony, per poi proseguire: "La crescita dell'industria videoludica pari a 200 miliardi di dollari è arrivata grazie al mercato mobile, laddove PC e console hanno mantenuto un andamento complessivamente piatto". L'obiettivo principale, quindi, sarebbe rafforzare il marchio Xbox in ottica mobile, e il modo migliore per riuscirci è contare sui servizi di King: "Non credo che a nessuno serva una nostra dichiarazione per comprendere quanto siamo irrilevanti in ambito mobile, chiunque prenda uno smartphone e decida di mettersi a giocare se ne può rendere conto da solo", ammette Spencer.

Il numero uno di Xbox rincara la dose: "Se non saremo in grado di trovare clienti su sistemi mobile, o su un qualunque schermo su cui qualcuno vuole giocare, ci ritroveremo relegati ad una nicchia dell'industria videoludica e portare avanti un business globale come il nostro diverrà sempre più impegnativo. In termini di percentuali, il business legato alle console si sta rimpicciolendo, così come anche su PC, nel frattempo però che il business generale del gaming continua a crescere". Completare l'acquisizione di Activision Blizzard e vedere dunque l'ingresso delle produzioni mobile di King nella scuderia Xbox sarebbe fondamentale per far crescere il brand e renderlo sempre più competitivo nell'industria, lascia intendere Spencer con le sue parole.

In attesa quindi di vedere come proseguirà l'acquisizione nei prossimi mesi, Phil Spencer ha parlato anche di Xbox Keystone, soffermandosi tra i vari aspetti pure sulle tempistiche di lancio.