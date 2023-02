L'affare Microsoft x Activision è dannoso per i giocatori UK? Lo sostiene un'indagine

Continua l'infinita storia che vede il CMA (Competition and Markets Authority), l'ente inglese che si occupa di prevenire monopoli nel mercato, contrapporsi all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

A far discutere nelle ultime ore è il risultato di un'indagine indipendente condotta dall'ente del Regno Unito, il cui esito mette in evidenza alcuni risvolti negativi che l'affare potrebbe avere per tutti i videogiocatori del paese. La principale preoccupazione che viene fuori dall'indagine è relativa al cloud gaming, poiché si ritiene che l'unione delle due aziende possa portare Microsoft ad avere non solo una solida infrastruttura per questo tipo di servizio (facendo riferimento ad Azure e a Xbox Cloud Gaming), ma anche un catalogo particolarmente ricco di prodotti di successo globale come i Call of Duty. Sempre secondo l'indagine, Microsoft avrebbe ora il controllo di una cospicua fetta di mercato in ambito cloud, visto che si parla del 60-70%: questo significa che l'eventuale impatto dell'acquisizione potrebbe portare ad un netto incremento della percentuale, sfavorendo i competitor come Amazon Luna e Nvidia GeForce Now.

Ovviamente le paure riguardano anche il mercato hardware e non solo il cloud, visto che un catalogo di giochi come quello Activision potrebbe in futuro divenire esclusiva delle console Xbox e avere un peso notevole nella scelta tra l'acquisto di una piattaforma Sony o Microsoft da parte degli utenti. Il CMA ha espresso anche il timore circa un possibile aumento del costo dei giochi, che potrebbe avere un effetto negativo sul mercato e sfavorire i videogiocatori.

Al momento non è chiaro come risponderà Microsoft, ma l'ente inglese ha chiesto al colosso di Redmond di provare a fare anche proposte differenti: a tal proposito, c'è chi sostiene che Call of Duty potrebbe essere tagliato fuori dall'accordo o che l'acquisizione potrebbe non coinvolgere l'intera azienda videoludica. Insomma, la faccenda è sempre più complicata e dovremo attendere per scoprire come si evolverà e se l'affare riuscirà ad andare in porto.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Sony starebbe rifiutando di collaborare con la Federal Trade Commission in merito all'affare Microsoft x Activision?