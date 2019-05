Affronta i tuoi Incubi nell'ultimo trailer di Catherine Full Body

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer italiano di Catherine Full Body, riedizione del titolo omonimo uscito originariamente nel 2011 e in procinto di tornare con una nuova versione ancora più ricca e completa.

"Si dice che coloro i quali soccombano all'infedeltà, vengano maledetti. Mentre dormono, vengono trascinati in un regno da incubo, dove sono costretti a salire su una pericolosa torre di blocchi inseguiti da demoni sanguinari... Se falliscono qui, muoiono anche nella vita reale. Vincent è proprio in questa dimensione e l'unico modo per evitare questo terrificante destino è trovare una via d'uscita. Dai un'occhiata alla terrificante scalata di Vincent, ad alcune nuove cutscene e alle caratteristiche di Catherine Full Body, tra cui la nuovissima Remix Mode e il rilassante pianoforte di Rin, nel nuovo Death by Nightmare Trailer"

Catherine Full Body sarà disponibile su Playstation 4 il 3 settembre 2019, effettuando il preordine dal PlayStation Store riceverete in regalo un tema statico raffigurante Rin, Catherine e Katherine.