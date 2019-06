Affrontate le sabbie del deserto con le skin dell'aggiornamento del Negozio di Fortnite

Come di consueto è arrivato il quotidiano aggiornamento del negozio di Fortnite ed oggi porta in dote diverse nuove orientaleggianti skin a tema desertico, insieme ad altri interessanti nuovi arrivi. Vediamo più nel dettaglio come spendere i nostri sudati V-Bucks nella giornata di oggi.

Come detto in apertura le nuove skin sono Sandstorm e Scimitar, entrambe rare e dunque dal costo di 1200 V-Bucks, mentre gli altri oggetti in vendita nell'aggiornamento di oggi sono la scia per lo skydiving chiamata Chrono e la copertura Emblem.

Completano il quadro le Daily Sales, che presentano l'ormai nota skin Maki Master e l'outfit Jungle Scout, le emote Battle Call e Living Large, il glider Airlift e il piccone Tri-Star.

Come di consueto vi ricordiamo che l'aggiornamento del negozio di Fortnite sarà online dalle 13 di oggi e che gli oggetti acquistati non conferiscono vantaggi in battaglia, ma apportano unicamente modifiche estetiche al proprio personaggio.

Tra le novità di Fortnite ricordiamo invece che sta per arrivare un evento crossover Fortnite x Stranger Things, per festeggiare l'arrivo della terza stagione della serie TV, previsto per il 4 Luglio su Netflix, e di cui maggiori dettagli saranno svelati presumibilmente nei prossimi giorni. La MAT Scatto dell'Orda è invece attualmente ancora offline.