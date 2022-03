La Afrodite di Hades in un cosplay vi aiuterà a scappare dagli Inferi

Supergiant Games aveva già pubblicato in passato lavori come Bastion, Pyre e Transistor, facendosi un buon nome tra i fan dell'industria videoludica. Ma è nel 2018 che la popolarità dello studio è esplosa, grazie al pluripremiato Hades. In un'epica risalita dall'Ade, Zagreus riporta ai videogiocatori la mitologia greca.

Hades è diventato davvero un'icona di stile grazie a un comparto artistico molto ispirato che ha fatto ottima compagnia al gameplay roguelite, diventando velocemente tra i più famosi e apprezzati del genere. Tutto inizia con la fuga di Zagreus dalle sale dove il padre Ade sta sbrigando i suoi affari, col protagonista che dovrà affrontare orde di mostri di vario genere per riuscire finalmente a uscire dagli Inferi e trovare la madre, scoprendo la verità.

Zagreus non è però in grado di farcela da solo, pertanto Nyx ha contattato le divinità del Monte Olimpo e, tra queste, non poteva mancare la dea della bellezza Afrodite. Anche qui dotata di un fascino ineguagliabile, i suoi doni sono proprio basati sulla malia. Dasha ha preparato un cosplay di Afrodite da Hades in due foto, una delle quali disponibile in basso e l'altra alla fonte sulla sua pagina Instagram, riprendendo le pose del personaggio nel videogioco di Supergiant Games. Attenzione a non farla arrabbiare, scatenando la sua divina ira.