After the Fall: l'FPS cooperativo in Realtà Virtuale si rivede nel gameplay dell'E3 2021

In coincidenza dell'Upload VR Showcase organizzato nella giornata inaugurale dell'E3 2021, gli sviluppatori di Vertigo Games sono tornati a mostrare delle scene di gioco di After the Fall confezionando un video che contribuisce a fare luce sulle meccaniche sparatutto di questa esperienza da vivere in Realtà Virtuale.

Il filmato proposto da Vertigo ci immerge ancora una volta nelle atmosfere post-apocalittiche di questo titolo che si focalizzerà sulla cooperativa multiplayer. Le ambientazioni che avremo modo di esplorare andranno a ricreare una versione distopica di una Los Angeles ispirata agli anni '80 ma invasa da creature deformi che ne hanno decimato la popolazione.

Lo scopo del titolo sarà quello di indossare la divisa d'ordinanza di un Harvest Runner, un corpo d'elite formato da agenti speciali chiamati a difendere le enclavi di sopravvissuti della metropoli californiana dalle orde di nemici che minacciano di porre definitivamente termine alla civiltà.

Ogni missione vedrà quindi le squadre di Harvest Runner entrare nelle pericolose aree di contenimento degli esseri mutanti. Nel lasciarvi al nuovo video di After the Fall, vi ricordiamo che l'ultima fatica in Realtà Virtuale di Vertigo Games è prevista in uscita su PC e PS VR nei prossimi mesi. Qualora ve li foste persi, eccovi gli ultimi video gameplay di Fracked e Waltz of the Wizard Natural Magic in Realtà Virtuale mostrati durante l'Upload VR Showcase della kermesse losangelina.