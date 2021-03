After the Fall si mostra in un nuovo trailer in occasione del PlayStation VR Spotlight

Nell'ambito dell'iniziativa PlayStation VR Spotlight i ragazzi di Vertigo Games sono tornati a parlare di After the Fall, il nuovo FPS cooperativo per VR che promette emozionanti momenti d'azione in un teatro post-apocalittico.

Per celebrare l'evento gli sviluppatori hanno condiviso sulle pagine del PlayStation Blog un nuovo trailer cinematografico che presenta i quattro eroi in azione alle prese con orde di pericolose creature. After the Fall è infatti ambientato in una Los Angeles alternativa degli anni '80 dove gruppi di spaventosi mostri congelati si muovono in branco a caccia di facili prede. Sarà compito dei giocatori respingere i nemici e affrontare mostri sempre più strani ed enormi.

Anche i set di armamenti con i quali equipaggiare i protagonisti trarranno ispirazione dalla cultura degli anni '80 con armi via via sempre più potenti. Nelle prossime due settimane Vertigo Games promette di svelare un nuovo trailer di gameplay per mostrare cosa aspettarsi nel mondo di gioco ghiacciato.

Gli sviluppatori hanno poi sottolineato la possibilità di iscriversi alla newsletter ufficiale per avere la possibilità di partecipare alla beta chiusa di After the Fall. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che After the Fall uscirà per PlayStation VR e per PC via Steam e Oculus.