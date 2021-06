After the Fall per PS VR: focus su creature e combat system nel nuovo video

L'iniziativa PlayStation VR Spotlight del 3 giugno prosegue con la presentazione del nuovo video gameplay di After the Fall, lo sparatutto sci-fi in Realtà Virtuale che sarà disponibile nei prossimi mesi su PS VR per PS4 e PlayStation 5.

La software house indipendente coglie l'opportunità offerta da Sony per illustrare in video, e sulle pagine del PS Blog, gli sforzi profusi nel dare forma a un titolo VR incentrato sulla cooperativa multiplayer.

Nel trailer proposto da Vertigo vengono così illustrati gli interventi compiuti nella creazione del mondo di gioco, del sistema di combattimento, del ventaglio di nemici e nelle opzioni accessibili agli utenti per customizzare l'arsenale del proprio personaggio. Il filmato apre anche una finestra sulla dimensione narrativa di After the Fall per immergerci nell'orrore post-apocalittico di una versione dispopica di una Los Angeles ispirata agli anni '80.

Ciascun giocatore dovrà interpretare un Harvest Runner e recarsi nei centri di contenimento che pullulano di mostri Snowbreed: lo scopo di ciascuna missione sarà perciò quella di "pacificare a suon di pallottole" le aree più infestate di nemici per evitare la capitolazione delle enclavi di sopravvissuti. Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio uffiiale di After the Fall. Nel frattempo, vi ricordiamo che Sony ha da poco confermato l'arrivo su PS VR di Arashi Castles of Sin e dell'arcade Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey.