After The Fall: video gameplay per l'FPS cooperativo in VR, uscita in estate

After The Fall è stato annunciato durante il PlayStation VR Spotlight, e adesso l'FPS di Vertigo Games torna ad essere protagonista durante l’Oculus Gaming Showcase, dove è stato mostrato un nuovo trailer per l'avventura cooperativa che evidenzia in maniera più dettagliata le funzioni del gioco.

Non solo, c’è adesso un periodo di uscita più preciso per la nuova opera dagli autori di Arizona Sunshine: After The Fall sarà disponibile sia su Oculus Quest che su Oculus Rift (oltre che su PlayStation VR) a partire dalla prossima estate.

Il titolo è ambientato in una Los Angeles alternativa negli anni ’80. La città è stata trasformata in una metropoli di ghiaccio a causa dell’azione di una schiera di creature mostruose, che dettano legge sul territorio andando a caccia dei sopravvissuti rimasti. Toccherà ai giocatori respingere la loro avanzata collaborando assieme in gruppi fino a un massimo di quattro elementi, che combatteranno l’offensiva mostruosa facendo ricorso ad armi ed equipaggiamenti dallo stile fedele al periodo storico in cui si svolge l’azione. Sopravvivere non sarà affatto impresa semplice, considerato che le orde nemiche da fronteggiare si faranno sempre più potenti e numerose avanzando nel gioco. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni da Vertigo Games nei prossimi mesi in vista del debutto di After The Fall durante l’estate.