After Us arriva a maggio su PC e console: torna il team di Arise A Simple Story

Come vi avevamo raccontato nella nostra recensione di Arise: A Simple Story, il team di Piccolo Studio ha dimostrato di poter contare su sviluppatori e sceneggiatori talentuosi, in grado di far emozionare il pubblico con storie toccanti e delicate.

Dopo il successo riscosso dall'Indie, la software house torna ora in scena con una nuova IP in procinto di debuttare su PC e console. Piccolo Studio ha infatti ufficialmente ultimato i lavori su After Us, avventura attesa su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il promettente titolo sarà in particolare disponibile a partire dal prossimo 23 maggio 2023, con esordio in contemporanea in tutto il mondo.

Al centro della scena, After Us pone Gaia, lo Spirito della Vita interpretato dai giocatori. In un mondo surreale in cui esseri umani e ambiente naturale sono andati incontro a un fato di reciproca distruzione, l'entità si muove alla ricerca di creature ormai estinte. L'ultima balena, colpita da un arpione, o l'ultima aquila, imprigionata in una gabbia, si celano tra sequenze platform suggestive, in parte illustrate dal video gameplay di After Us che trovate in apertura a questa news. A complicare il viaggio di Gaia ci pensano però gli Edaci, maligne entità ricoperte di petrolio.



A tempo record, After Us si candida a essere uno degli Indie più interessanti in arrivo in questa prima metà dell'anno.