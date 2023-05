After Us: la delicata avventura ambientalista si lancia in video su PC e console

La nuova avventura del team di Arise A Simple Story, After Us, è finalmente disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come ci ricordano i ragazzi di Piccolo Studio con l'immancabile video di lancio che ci tuffa nelle delicate atmosfere di questa esperienza interattiva a sfondo ambientalista.

Realizzata sotto l'egida di Private Division, After Us è una storia che narra le gesta compiute da Gaia, lo Spirito della Vita, per guarire un pianeta cupo e in rovina. L'avventura in terza persona da vivere nei panni di Gaia offre agli appassionati del genere l'opportunità di immergersi in una narrazione emozionante per completare tutta una serie di enigmi ambientali e sessioni platform.

Il lato ecologista del titolo appena approdato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S viene ulteriormente enfatizzato dalla presenza degli Edaci, degli enormi nemici ricoperti di petrolio che proveranno a ostacolare Gaia nell'esplorazione dei biomi più colpiti dall'inquinamento. Per riuscire nella sua impresa, la protagonista può servirsi dell'abilità Esplosione Vitale per emettere degli impulsi di energia luminosa che ridanno vita a lande deserte, favorendo la ricrescita dei germogli di alberi giganteschi e la creazione di nuovi percorsi.

Se volete saperne di più sul gameplay, sul comparto grafico e sull'esperienza narrativa da vivere nella nuova opera di Piccolo Studio, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di After Us, una bellissima avventura ambientalista.