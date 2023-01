Afterimage, nuovo video gameplay: il metroidvania 2D ha una data su PC e console

Dopo aver mostrato Afterimage nel corso dell'evento di Nintendo sui giochi indie in arrivo su Switch nel 2023, il team di Aurogon Shanghai ci aggiorna sullo sviluppo di questo interessante action adventure 2D con un video gameplay che ne svela la data d'uscita su PC e console.

Realizzato in collaborazione con il publisher Modus Games, Afterimage trasporta gli appassionati di metroidvania e platform adventure a scorrimento in una dimensione fantastica piena di misteri da scoprire e di nemici da affrontare, il tutto nella cornice di un'ambientazione a tinte pastello interamente disegnata a mano.

Nel corso dell'avventura avremo modo di fronteggiare creature titaniche e incontrare adorabili elfi erranti facendo la spola tra le rovine di un'antica civiltà, boschi incantati e scenari idilliaci che, però, rischiano di essere distrutti da un'oscura forza ancestrale.

Per avere la meglio sui nemici e risolvere gli enigmi più complessi, la nostra alter-ego dovrà acquisire l'esperienza necessaria a padroneggiare gli stili di combattimento e le abilità speciali sbloccabili per dieci differenti armi.

Il lancio di Afterimage è previsto per il 26 aprile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video gameplay e le ultime immagini condivise dagli sviluppatori cinesi, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo progetto che trae ispirazione dai metroidvania e dalle avventure a scorrimento degli anni '80 e '90, come pure da opere moderne come Ori.