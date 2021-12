Aftermath: alla scoperta del thriller psicologico italiano per PC, PlayStation e Xbox

Il team di sviluppo italiano di One-O-One Games e Alessandro Bavari, autore della concept art dei film Alien Covenant e Suspiria, presentano ufficialmente il progetto di Aftermath, un thriller psicologico a vocazione nextgen che sarà disponibile nel 2022 su PC e console PlayStation e Xbox.

Il mondo post-apocalittico narrato in Aftermath verterà attorno alle vicende vissute da Charlie Gray, un'ex astronauta scampata allo schianto della sua navicella ma costretta a fare i conti con una cruda realtà: la misteriosa forza aliena che ha provocato la caduta della sua capsula orbitale ha trasformato il pianeta in una landa dominata da creature deformi.

Il plot steso dai ragazzi di One-O-One Games farà perciò leva sulla ricerca costante delle risorse necessarie alla sopravvivenza della nostra alter-ego, intese sia come oggetti consumabili che, soprattutto, come energie emotive e mentali da spendere per superare gli eventi traumatici a cui assisteremo nei panni di Charlie.

L'intenzione dichiarata del team nostrano è perciò quella di servirsi del linguaggio videoludico delle avventure thrilling e dei survival horror per approfondire le questioni filosofiche e psicologiche che potremmo affrontare trovandoci di fronte a situazioni impossibili, come appunto quella di un'umanità spezzata e imbarbarita da una forza aliena.

L'impianto ludico di Aftermath sarà sorretto da una colonna sonora originale composta da brani di artisti come UNKLE e Planet Funk. Sul fronte del gameplay, la nuova opera di One-O-One Games attinge alle conoscenze ingegneristiche e all'approccio scientifico di Charlie per offrire un approccio originale alla creazione di oggetti: starà all'utente osservare e prendere nota di tutto ciò che circonda la protagonista per ideare un progetto e, da esso, unire i pezzi necessari per completare le attività di crafting.

In calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione e le prime immagini di Aftermath: dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo in uscita nel 2022 su PC, PS4, Xbox One,PlayStation 5 e Xbox Series X/S.