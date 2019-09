Afterparty arriva su PS4 Xbox One e PC ad Ottobre: siete pronti a sfidare il Diavolo?

Ad Oltre un dall'annuncio, finalmente Afterparty, il nuovo titolo di Night School Studio, gli autori di Oxenfree, sta finalmente per vedere la luce, dato che l'uscita è ufficialmente prevista per il 29 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di 19.99 dollari (presumibilmente rapportato 1:1 in euro).

Si tratta di un videogame che seguirà le avventure di Milo e Lola, i due protagonisti, che si ritroveranno intrappolati all'inferno. Il loro obiettivo sarà quello di tornare sulla Terra abbandonando il mondo dei morti, ma affinché Satana esaudisca il loro desiderio, dovranno compiere un'impresa memorabile: quella di battere il Diavolo in persona in una gara di bevute.

Come potete immaginare non si tratta di un lavoro facile, ma esattamente come in Oxenfree, i giocatori potranno compiere delle decisioni nel corso del gioco, che potrebbero facilitare il loro compito ed influire sulla propria storia.

Oltre a tale caratteristica, il gioco sembra avere molto altro del DNA di Oxenfree in comune: per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra anteprima di Afterparty, o ancora il video di gameplay di Afterparty, che chiarirà un po' più nel dettaglio le meccaniche di gioco.

Afterparty infine sarà disponibile sul catalogo Xbox Game Pass fin dal lancio. Che ne pensate?