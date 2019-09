Afterparty brinda all'imminente lancio con un nuovo trailer dedicato

Night School Studio ha pubblicato il trailer di lancio dedicato ad Afterparty, seguito spirituale di Oxenfree. Il nuovo filmato ci permette di farci un'idea un po' più precisa di quello che ci attende nella versione completa, che sarà pubblicata su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X, PC e Mac in data 29 ottobre 2019.

Il gioco narra le vicende dei due protagonisti, Milo e Lola, alle prese con un problema di poco conto: intrappolati all'inferno, i due dovranno cercare di tornare sulla Terra. Come riuscire nell'impresa? Non aspettatevi eroiche scalate su scogliere che si stagliano su fiumi di lava, nessun'ondata di demoni desiderosi di possedere la vostra anima.

Per avere la meglio in Afterparty dovrete battere Satana (in persona) in una folle gara di bevute. Al giocatore verrà data una discreta possibilità di scelte nel portare avanti l'avventura che, a detta degli sviluppatori, influenzeranno gli eventi narrati. Ma su una cosa non ci piove: quale che sia la vostra idea dell'inferno e di chi lo abita, dovrete inchiodare il vostro fondoschiena allo sgabello, con i gomiti rigorosamente appoggiati al bancone, guardando dritto negli occhi il custode degli inferi, fino a quando alcool non vi separi.

Ma il momento è infine giunto: lasciate per un attimo il vostro bicchiere, date le spalle al bancone e gustatevi il trailer di lancio di Afterparty. Qualora il filmato dovesse ammaliarvi in modo particolare, potreste dissetarvi dalla voglia irrefrenabile di mettere le mani sul gioco gustandovi una lunga sequenza gameplay di Afterparty.