Afterparty: la nuova avventura degli autori di Oxenfree si mostra in 7 minuti di gameplay

Dopo l'annuncio dello scorso marzo, Afterparty torna a mostrarsi con un video gameplay di 7 minuti, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito al nuovo gioco degli autori di Oxenfree. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

L'avventura ci mette nei panni di Milo e Lola, due amici per la pelle pronti a tutto l'uno per l'altro: Lola purtroppo è deceduta e finirà all'inferno, toccherà quindi a Milo scendere negli inferi per recuperare la sua anima scontrandosi direttamente con Satana a colpi di cocktail e superalcolici.

Nel video riportato in cima potete guardare le fasi iniziali del gioco, dando un'occhiata alle atmosfere e a alla vena dark humor che sembra permeare il nuovo contesto narrativo. Gli sviluppatori, inoltre, vogliono riproporre l'ottimo sistema di dialogo visto in Oxenfree, permettendo ai giocatori di scegliere le proprie risposte in modo molto intuitivo.

Ricordiamo che al momento Afterparty è stato confermato solo su PC, con finestra di lancio fissata per il 2019. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli in arrivo dall'E3 2018 di Los Angeles.