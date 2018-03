Afterparty è il nuovo gioco degli autori di Oxenfree: primo trailer e dettagli

Dopo il successo di Oxenfree , lo studio indipendentetorna con un nuovo progetto, intitolatoe svelato nelle scorse ore alla GDC di San Francisco.

Afterparty è un'avventura che mette il giocatore nei panni di Milo e Lola, due amici per la pelle pronti a tutto l'uno per l'altro. Lola purtroppo è deceduta e finirà all'inferno, toccherà a Milo scendere negli inferi per recuperare la sua anima scontrandosi direttamente con Satana.

In apertura trovate il primo trailer di Afterparty, il gioco potrà vantare un cast d'eccezione che vede la partecipazione di Janina Gavankar (Star Wars Battlefront II) e Khoi Dao (Sword Art Online Ordinal Scale) nei panni rispettivamente di Lola and Milo. Afterparty è atteso per il 2019 su PC, altre piattaforme non sono state ancora annunciate.