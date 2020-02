Afterparty: un nuovo trailer per il prossimo lancio su Nintendo Switch

Night School Studio ha pubblicato un nuovo trailer di lancio per la versione per Nintendo Switch di Afterparty, seguito spirituale di Oxenfree. Dopo essere uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'avventura a base alcolica uscirà sulla console della grande N il 6 marzo.

Afterparty racconta la storia di Milo e Lola, i due protagonisti del gioco che, intrappolati tra i tormenti dell'inferno, dovranno cercare di tornare sulle Terra. Per fare ciò i due coraggiosi non dovranno combattere epiche battaglie o compiere fughe rocambolesche. Per avere la meglio e riuscire nell'obbiettivo infatti i giocatori saranno costretti a battere lo stesso Satana in una folle gara di bevute. Le varie scelte concesse durante l'avventura condizioneranno la narrazione e l'esito finale del gioco.

Prima di lasciarvi al trailer confezionato per il prossimo lancio su Nintendo Switch, previsto per il prossimo 6 marzo, vi ricordiamo che la recensione di Afterparty per PC, Xbox One e PlayStation 4 è già disponibile sulle pagine di Everyeye.