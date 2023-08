Agatha Christie Murder on the Orient Express: il primo trailer getta le basi del mistero

A giugno 2023 Microids ci ha rivelato la data di uscita di Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express. Ora, il team di sviluppo ci regala il primo trailer del gioco d'investigazione in cui vestiremo i panni del detective Hercule Poirot.

Il video arriva dalla GamesCom 2023 e ci dà un assaggio delle atmosfere che si respirano nel celeberrimo classico di Agatha Crhistie, a cui il gioco è - come il nome stesso suggerisce - interamente ispirato. Tuttavia, la storia e lo scenario si prendono delle licenze originali e ripropongono le vicende in una chiave inedita che mira a sorprendere anche i fan di lunga data.

Il giocatore dovrà impersonare il leggendario detective Poirot, talvolta anche Joanna, a bordo dell'inconfondibile Orient Express, e risolvere il caso all'ordine del giorno: un efferato delitto che si è consumato tra le carrozze del treno. Dovremo quindi sondare la mente e l'animo di alcuni dei passeggeri collegati all'omicidio, ciascuno con una propria psiche e con un potenziale movente.

I personaggi, il cui design è curato da Cédric Peyravernay, un artista francese che ha collaborato a grandi progetti come Diablo IV, Prey e Dishonored 2, riservano tutti dei colpi di scena in una narrativa basata su enigmi e misteri di vario genere. Purtroppo il gioco non sarà né doppiato, né localizzato in italiano, ma solo in inglese, tedesco e francese.