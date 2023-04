Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case annunciato: immagini e finestra di lancio

Microids ha ufficialmente presentato Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case, seguito di The First Cases che si appresta a debuttare su PC e console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Sviluppato dal pluripremiato studio Blazing Griffin, il team dietro al primo episodio che ha vinto il Best Game Award ai BAFTA Scotland nel 2022, Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case, un gioco di avventura e investigazione, uscirà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nell'estate del 2023.

In questo nuovo capitolo dedicato a Hercule Poirot, i giocatori vivranno una storia emozionante e originale, fedele allo stile e al tono di Agatha Christie, in cui verrà presentato Arthur Hastings, l'amata spalla di Poirot. Insieme, sono stati incaricati di trasportare in sicurezza un'opera d'arte di inestimabile valore che sta per essere esposta a Londra. Tuttavia, la serata di inaugurazione non andrà secondo i piani... I detective saranno chiamati a risolvere un nuovo mistero nel cuore di Londra.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case sarà caratterizzato da un gameplay avvincente e porterà i giocatori nel mondo di Hercule Poirot. Il titolo vi porterà a scoprire un mistero tutto nuovo, a tenere interrogatori di testimoni e sospetti, a ispezionare meticolosamente ambienti ed oggetti. La produzione sarà inoltre caratterizzata da ambienti migliorati e arricchiti e da una storia completamente doppiata (solo in inglese, francese e tedesco). Il titolo sarà distribuito sia in formato fisico che digitale. In calce potete dare uno sguardo alle prime immagini in-game del gioco, che rappresentano in ogni caso un work in progress.

A proposito di Microids, Amazon UK potrebbe aver svelato la finestra di lancio di Flashback 2, il sequel della storica IP Sci-Fi.