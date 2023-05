Agatha Christie - Hercule Poirot The London Case: l'avventura investigativa ha una data!

A poco più di un mese di distanza dall'annuncio di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, le fucine digitali di Blazing Griffin sfornano un nuovo filmato dimostrativo accompagnato dal reveal della data d'uscita ufficiale su PC e console.

La nuova esperienza interattiva realizzata sotto l'egida di Microids darà seguito alle gesta compiute dagli appassionati di Hercule Poirot The First Cases per far vivere ai giocatori un'emozionante storia fedele allo stile e al tono di Agatha Christie. Il canovaccio narrativo steso da Blazing Griffin introdurrà il personaggio di Arthur Hastings, l'amata spalla di Poirot, per raccontare una storia incentrata su un delitto avvenuto nel corso della serata di inaugurazione di una mostra londinese per l'esposizione di un'opera d'arte di inestimabile valore.

Nel corso dell'avventura, il dinamico duo di detective dovrà quindi esplorare la capitale, cercare indizi, interrogare sospetti e testimoni e riuscire, così facendo, a risalire ai colpevoli e risolvere questa nuovissima indagine. Sul fronte strettamente ludico, una delle novità più dirimenti del titolo è rappresentata dal sistema inedito di match puzzle di cui dovremo servirci per individuare le incongruenze nelle testimonianze dei sospetti e nelle prove raccolte.

Il nuovo trailer di Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ci informa che la nuova avventura investigativa di Microids sarà disponibile dal 29 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, sia in edizione fisica che digitale.