Agatha Christie Murder on the Orient Express annunciato: si diventa detective in autunno

Amanti del giallo e delle investigazioni, questa novità è per voi: Microids ha infatti annunciato lo sviluppo di Agatha Christie Murder on the Orient Express, fissandone l'uscita già per questo autunno su tutte le piattaforme attualmente in commercio.

Sviluppato da Microids Studio Lyon ed in arrivo su PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, Agatha Christie Murder on the Orient Express è una versione modernizzata ed aggiornata dell'omonimo romanzo giallo Assassinio sull'Orient Express realizzato dall'iconica scrittrice britannica. Ambientato nel 2023, sull'Orient Express viene commesso un omicidio, con l'investigatore Hercule Poirot che nel corso del viaggio dovrà scoprire chi è l'autore dell'omicidio appena avvenuto interagendo ed interrogando numerosi personaggi singolari, tutti sospettati dell'atroce delitto.

L'opera sviluppata da Microids intende dunque reinterpretare il classico di Agatha Christie non solo in chiave moderna, ma aggiungendo anche nuovi elementi alla storia originale, rendendo la vicenda originale e sorprendente anche per i fan dell'opera di riferimento. E come ci segnala la descrizione presente su Steam, ci sarà inoltre un personaggio inedito, la detective Joanna Locke, che andrà ad arricchire ancora di più la trama con risvolti inaspettati.

Resta ora da scoprire quando effettivamente l'avventura investigativa sarà disponibile sul mercato, in ogni caso gli amanti del genere potranno segnarsi un'altra uscita da tenere d'occhio per il prossimo futuro.