Agatha Christie Murder on the Orient Express: l'avventura investigativa ha una data

A poche settimane dall'annuncio di Agatha Christie Murder on the Orient Express, Microids si riaffaccia sui social per svelare la data di lancio ufficiale dell'avventura investigativa attesa per questo autunno su PC e console.

Il titolo ci vedrà reindossare i panni del leggendario detective Hercule Poirot per cercare di risolvere il caso di un omicidio avvenuto a bordo dell'Orient Express: le attività investigative non saranno affatto facili, di conseguenza i giocatori dovranno fare appello a tutta la loro perspicacia per svelare la verità e riportarla alla luce.

Il gioco sarà quindi un adattamento fedele all'originale ma migliorato con l'aggiunta di un nuovo personaggio chiamato Joanna Locke: insieme a lei sarà possibile uscire dall'ambiente del treno durante i flashback narrativi che imperleranno la trama.

I fan del mistero potranno inoltre 'entrare nella testa' di Poirot per scoprire le mappe mentali create dal detective per ricomporre il puzzle di enigmi ambientali, prove e testimonianze raccolte interagendo con l'ambientazione e con i tanti personaggi secondari.

Agatha Christie Murder on the Orient Express sarà disponibile dal 19 ottobre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.