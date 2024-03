Agatha Christie Murder on the Orient Express: sconto SHOCK per la Deluxe Edition su Amazon

Amate i giochi di investigazione e siete in cerca di offerte speciali sui titoli più apprezzati del genere? Su Amazon Italia c'è uno sconto da urlo sulla Deluxe Edition di Agatha Christie Murder on the Orient Express!

ACQUISTA SUBITO

Il titolo ci vede reindossare i panni del leggendario detective Hercule Poirot per risolvere il caso di un omicidio avvenuto, appunto, a bordo dell'Orient Express, con i giocatori che devono fare appello a tutta la loro perspicacia per venire a capo del delitto e svelare l'identità dell'assassino.

Si tratta quindi di un adattamento fedele all'originale ma 'espanso' con l'aggiunta di Joanna Locke, un personaggio che ci consentirà di uscire dall'ambiente del treno con dei flashback narrativi che ci vedranno 'entrare nella testa' di Poirot per scoprire le mappe mentali create dal detective per ricomporre il puzzle di enigmi ambientali, prove e testimonianze.

Agatha Christie Murder on the Orient Express è disponibile su Amazon Italia al prezzo di 26,99 euro su PlayStation 5, uno sconto del 40% per la versione Deluxe che comprende, tra le altre cose, la colonna sonora originale e un artbook. Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Assassinio sull'Oriente Express. Se invece siete alla ricerca di ulteriori occasioni di risparmio, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram, con tutti gli aggiornamenti sugli sconti lampo e sulle offerte a tempo limitato su Amazon per videogiochi, accessori, periferiche, gadget e prodotti tecnologici.