Age of Empires 4: nuovi dettagli sulla Dinastia Abbaside e i Franchi

Come preannunciato, durante l'Xbox Games Showcase: Extended è stato dato spazio anche ai ragazzi di World's Edge, che ci hanno parlato di Age of Empires 4, in uscita il prossimo 28 ottobre su PC Windows 10 via Microsoft Store, Steam e Xbox Game Pass.

Intervistati da Parris, Emma Bridle e Adam Isgreen del team di sviluppo ci hanno fornito nuove informazioni sulle ultime due civiltà annunciate, la Dinastia Abbaside e i Franchi, che introducono modi di giocare completamente diversi.

Gli Abbaside sono una dinastia tecnologicamente molto avanzata con una meccanica completamente nuova per la serie, ossia la possibilità di costruire un Bastione di Conoscenza (House of Windsom), ampliabile con varie ali e in grado di fornire tecnologie incredibili a vantaggio del loro esercito, della loro economia e delle loro risorse. In più, hanno unità molto affascinanti, come i cammelli, che aumentano le capacità delle unità del proprio esercito! I Franchi, invece, sono dei grandi commercianti: hanno la Casa del Commercio e il punto forte delle loro unità è rappresentato dai cavalieri e dai lancieri. Come rivelato all'E3 2021, i Franchi sono i protagonisti della Guerra dei Cent'anni, nella quale figura anche Giovanna d'Arco, definita da Emma Bridle "un'icona femminista della storia, una giovane donna che ha guidato una battaglia seguendo le sue convinzioni. Era solo un'adolescente, per questo era molto amata".

La Bridle ha inoltre rivelato che Age of Empires 4 sarà impreziosito da numerosi documentari, che aiuteranno i giocatori ad inquadrare le civiltà e il contesto storico tra una missione e l'altra. Dopo aver mostrato sprazzi di gameplay a bordo delle navi, Isgreen ha invece ricordato che ad agosto uscirà la nuova espansione Dawn of the Dukes per Age of Empires 2: Definitive Edition, con due nuove civiltà: i Boemi e i Polacchi.