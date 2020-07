Age of Empire 3 Definitive Edition e Battletoads: uscita alle porte su Xbox One e PC

In concomitanza con l'evento Xbox Games Showcase, previsto per giovedì 23 luglio, sono emersi in rete dei rumor che vorrebbero l'annuncio di Age of Empire 3 Definitive Edition e Battletoads proprio in occasione dell'evento Microsoft.

Gli indizi sono stati riportati da Gematsu, che ha riportato come i due titoli siano stati classificati in Australia, fattore che suggerirebbe una loro uscita imminente, probabilmente su PC e Xbox One. I tempi sarebbero sicuramente maturi per l'uscita di Battletoads, annunciato ormai due anni fa e che ormai si è fatto decisamente attendere dai fan, mentre per quanto riguarda Age of Empire 3 Definitive Edition questi rumor sembrano dare credito alla teoria che la nuova edizione dello strategico in tempo reale di Esembles Studio sia più vicina del previsto.

Recentemente Age of Empire 3 Definitive Edition è stato classificato anche in Brasile e tutto sembra suggerire che l'annuncio ufficiale del videogioco sia alle porte, forse proprio durante l'evento Xbox questo giovedì. Il quarto capitolo della fortunatissima saga di Age of Empire, sebbene sia attualmente in lavorazione, sembra essere ancora lontano quindi un capitolo di intermezzo come Age of Empire 3 Definitive Edition sarebbe l'ideale per tenere occupati i fan più accaniti prima della prossima avventura storica di Esemble Studios.