Age of Empires 2 e 3, le Definitive Edition si ampliano: nuove espansioni e co-op!

L'appuntamento con il Fan Fest di Age of Empires si apre in grande stile, con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato ad Age of Empires IV, con il quale gli sviluppatore di Relic hanno presentato al pubblico la campagna del titolo.

Ma la software house non guarda esclusivamente al futuro, anzi: sono infatti moltissime le novità in dirittura di arrivo per i veterani della serie ventennale. Durante l'appuntamento streaming è stato infatti confermato un ampliamento dei contenuti disponibili singolarmente e nella Age of Empires Definitive Collection, con gli ultimi due capitoli destinatari di importanti aggiornamenti. Nello specifico, Age of Empires II Definitive Edition accoglierà:

Dawn of the Dukes : la seconda espansione sarà pubblicata nel corso dell'estate 2021. Destinazione del contenuto sarà l'Europa dell'Est;

: la seconda espansione sarà pubblicata nel corso dell'estate 2021. Destinazione del contenuto sarà l'Europa dell'Est; Co-op Historical Battle: entro la fine dell'anno, i giocatori potranno affrontare in modalità cooperativa alcune battaglie e missioni della campagna;

Non mancano però anche gli appuntamenti per Age of Empires III Definitive Edition:

Civiltà USA : a partire dal 13 aprile, un aggiornamento introdurrà la nuova civiltà all'interno del gioco, con una nuova città, nove nuove unità e un'inedita meccanica di sviluppo. Coloro che completeranno una apposita 50 State Challenge potranno scaricare il contenuto gratuitamente per un periodo di tempo limitato;

: a partire dal 13 aprile, un aggiornamento introdurrà la nuova civiltà all'interno del gioco, con una nuova città, nove nuove unità e un'inedita meccanica di sviluppo. Coloro che completeranno una apposita 50 State Challenge potranno scaricare il contenuto gratuitamente per un periodo di tempo limitato; Civiltà africane: una ulteriore espansione introdurrà diverse civiltà africane entro la fine del 2021. Maggiori dettagli saranno diffusi nei prossimi mesi;

Le Definitive Edition di Age of Empires, Age of Empires II ed Age of Empires III sono disponibili in Age of Empires Definitive Collection e reperibili su Xbox Game Pass, Steam e Windows Store.