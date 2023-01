Age of Empires 2 DE su Xbox Game Pass: gameplay e nuova interfaccia nel trailer di lancio

Dopo aver dato il via ai preordini di Age of Empires 2 DE su Xbox, Microsoft e World's Edge mostrano le modifiche apportate al gameplay e le funzionalità della nuova interfaccia dell'edizione console del kolossal strategico.

La versione per console verdecrociate di AoE 2 Definitive Edition comprenderà i 40 aggiornamenti che hanno interessato l'edizione PC, per un totale di 83 mappe, 34 campagne multiplayer e 42 civiltà tra cui scegliere, oltre a 10 modalità multiplayer e a 7 campagne da completare in cooperativa.

Il nuovo trailer ci offre un'anteprima degli interventi compiuti da World's Edge per riformulare l'interfaccia e aggiornare i controlli, garantendo così il perfetto funzionamento delle meccaniche strategiche della versione PC senza ulteriori sacrifici in termini di accessibilità o 'leggibilità' dell'HUD, specie in funzione del supporto confermato per mouse e tastiera. Il porting console di AoE 2 Definitive Edition introduce anche una nuova IA deputata a gestire le attività di acquisizione delle risorse delle singole unità.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che la versione console di Age of Empires 2 Definitive Edition sarà disponibile dal 31 gennaio su Xbox One e Xbox Series X/S, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass e la possibilità di fruirlo in streaming tramite Xbox Cloud Gaming.