Age of Empires 2 DE su Xbox, al via i preordini: buone notizie per i giocatori PC

A fine mese i campi di battaglia digitali di Age of Empires 2 Definitive accoglieranno anche gli appassionati di strategici su Xbox. Nell'annunciare l'avvenuta apertura dei preordini, Microsoft coglie l'occasione per rivolgersi a chi possiede già il gioco su PC e dare loro una buona notizia.

Dalle colonne del sito ufficiale della serie strategica di World's Edge apprendiamo infatti che gli acquirenti di AoE 2 Definitive Edition su PC potranno riscattare gratuitamente su console tutte le espansioni acquistate per la versione originaria. L'offerta, ovviamente, è estesa a tutti gli abbonati al Game Pass che in passato hanno comprato su Microsoft Store le espansioni per AoE 2 Definitive Edition su PC.

Sin dal giorno di commercializzazione della Console Edition di Age of Empires 2 DE, quindi, gli acquirenti dei DLC Lords of the West, Dawn of the Dukes e Dynasties of India potranno integrarle gratuitamente nel già ricco pacchetto contenutistico della versione Xbox. Pur escludendo questi pacchetti aggiuntivi, la riedizione definitiva di Age of Empires 2 vanterà qualcosa come 83 mappe, 34 campagne singleplayer, 42 civiltà, 10 modalità multiplayer e 7 campagne cooperative.

Il lancio della versione console di Age of Empires 2 Definitive Edition è fissato per il 31 gennaio su Xbox One e Xbox Series X/S. Sempre per il 31 gennaio è previsto l'ingresso del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass. Avete già dato un'occhiata al primo video gameplay di Age of Empires 2 DE su Xbox?