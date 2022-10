Age of Empires 2 Definitive Edition su console Xbox: ecco il primo gameplay

Dopo aver annunciato l'arrivo di Age of Empires su console Xbox nel 2023, i rappresentanti di World's Edge hanno approfittato dell'occasione offertagli dal podcast di Larry "Major Nelson" Hryb per mostrare le primissime scene di gameplay tratte dalla nuova versione Xbox di Age of Empiers 2 Definitive Edition.

In compagnia del Creative Director di World's Edge Adam Isgreen, Major Nelson ha mostrato al pubblico degli scampoli di gameplay tratti da una versione alpha di AoE 2 Definitive Edition per console Xbox. Il video ci permette di apprezzare gli interventi compiuti dal team diretto da Isgreen nel riformulare l'interfaccia e aggiornare i controlli per garantire il perfetto funzionamento del kolossal strategico attraverso il controller delle piattaforme casalinghe verdecrociate.

Non meno interessanti sono poi le indicazioni fornite da World's Edge nell'introduzione di una nuova IA deputata a gestire le attività legate all'acquisizione delle risorse, oltre alla conferma del supporto per mouse e tastiera.

Sul fronte strettamente contenutistico, questa nuova versione di Age of Empires 2 Definitive Edition comprenderà i 40 aggiornamenti dell'edizione PC e le tre espansioni premium che ne hanno caratterizzato il supporto post-lancio, per un totale di 83 mappe, 34 campagne singleplayer, 42 civiltà, 10 modalità multiplayer e 7 campagne cooperative.

L'uscita della nuova versione per console Xbox di Age of Empires 2 Definitive Edition è prevista per il 31 gennaio 2023, con ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming. Sapevate che World's Edge ha svelato in video anche Age of Mythology Retold?