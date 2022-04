Age of Empires 2 Definitive Edition cresce ancora con l'espansione Dynasties of India

Mentre continuiamo ad attendere la conferma della versione console di Age of Empires 4, gli Xbox Game Studios hanno annunciato una nuova espansione per l'edizione definitiva del secondo capitolo della serie di strategici.

Dynasties of India è il titolo della nuova espansione di Age of Empires 2: Definitive Edition. Già disponibile al preordine al prezzo di 9,99 euro su Microsoft Store e Steam, verrà lanciata ufficialmente il 28 aprile 2022. Questa espansione introdurrà tre civiltà dell'India inedite e giocabili (Bengalesi, Dravidi e Gurjara), oltre a tre campagne completamente doppiate con nuovi obiettivi. Tra i tanti contenuti in arrivo, il team di sviluppo cita 9 unità nuove, 15 emozionanti missioni per giocatore singolo e una serie di nuovi edifici.

Le nuove civiltà

Bengalesi : naviga i fiumi in piena e attraversa le fitte giungle del Bengala mentre costruisci un'economia fiorente per alimentare eserciti di elefanti inarrestabili. L'unità riservata ai Bengali è il Ratha, una biga resistente che può passare da attacchi corpo a corpo ad attacchi a distanza a piacimento;

: naviga i fiumi in piena e attraversa le fitte giungle del Bengala mentre costruisci un'economia fiorente per alimentare eserciti di elefanti inarrestabili. L'unità riservata ai Bengali è il Ratha, una biga resistente che può passare da attacchi corpo a corpo ad attacchi a distanza a piacimento; Dravidi : prendi il controllo delle ricche rotte commerciali dell'Oceano indiano e sfrutta la metallurgia avanzata per costruire uno degli imperi marittimi più benestanti dell'Asia medievale. Le unità riservate ai Dravidi sono gli spadaccini urumi, guerrieri armati di una spada flessibile, e il Thirisadai, un vascello che domina i mari;

: prendi il controllo delle ricche rotte commerciali dell'Oceano indiano e sfrutta la metallurgia avanzata per costruire uno degli imperi marittimi più benestanti dell'Asia medievale. Le unità riservate ai Dravidi sono gli spadaccini urumi, guerrieri armati di una spada flessibile, e il Thirisadai, un vascello che domina i mari; Gurjara: sfrutta rapide cavalcature per attraversare fertili distese dell'India occidentale e sommergi i tuoi nemici con un esercito di unità resistenti e diversificate. Le unità riservate ai Gurjara sono il cavaliere shrivamsha, una rapida unità di cavalleria che può schivare gli attacchi nemici, e la torre chakram, un'unità di fanteria che scaglia raffiche di letali dischi metallici contro gli avversari.

Le nuove campagne

Babur : incentrata su uno dei discendenti di Tamerlano, Zahir ud-Din Muhammad, noto anche come Babur, "la tigre". Il suo sogno è restaurare l'impero perduto. In questa campagna si gioca nei panni dei Tatari e degli Indostani;

: incentrata su uno dei discendenti di Tamerlano, Zahir ud-Din Muhammad, noto anche come Babur, "la tigre". Il suo sogno è restaurare l'impero perduto. In questa campagna si gioca nei panni dei Tatari e degli Indostani; Rajendra : incentrata sull'ambizioso Rajendra Chola mentre naviga nel duro clima politico dell'India meridionale. In questa campagna si gioca nei panni dei Dravidi;

: incentrata sull'ambizioso Rajendra Chola mentre naviga nel duro clima politico dell'India meridionale. In questa campagna si gioca nei panni dei Dravidi; Devapala: incentrata sull'ambizioso imperatore Devapala, intento a governare un impero ricco e vivace. In questa campagna si gioca nei panni dei Bengalesi.

In attesa del lancio dell'espansione Dynasties of India, potete godervi il trailer in apertura di notizia e i primi screenshot raccolti della galleria in calce.