Age of Empires 2 Definitive Edition esce il 14 novembre, su Game Pass dal lancio

Age of Empires II: Definitive Edition si presenta come la versione rimasterizzata del secondo, celebre capitolo di Age of Empires. Oltre a includere diverse migliorie sul piano tecnico, con tanto di supporto alla risoluzione 4K, questa riedizione dello strategico di Ensemble Studios includerà anche una campagna inedita intitolata The Last Khans.

Come annunciato da Microsoft durante la speciale puntata di Inside Xbox dedicata alla Gamescom 2019 di Colonia, Age of Empires II: Definitive Edition si prepara a debuttare su PC il prossimo 14 novembre. Il titolo sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass per PC a partire dal lancio, permettendo agli abbonati al servizio di accedere al gioco completo senza costi aggiuntivi.

