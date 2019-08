Age of Empires 2 Definitive Edition potrebbe uscire su Xbox One

Questa settimana, durante la Gamescom, Microsoft ha annunciato che Age of Empires 2 Definitive Edition uscirà il 14 novembre su PC. In molti si sono chiesti se il gioco arriverà anche su Xbox One e la risposta potrebbe essere non del tutto negativa.

A rivelarlo è Adam Isgreen, creative director della serie: "al momento siamo impegnati nel realizzare il miglior RTS possibile su PC. Su Xbox One esiste il supporto per mouse e tastiera ma non sono molti i giocatori ad utilizzare periferiche adatte. Sviluppare una versione console vorrebbe dire riprogettare il sistema di controllo per il joypad. Al momento non abbiamo nulla da annunciare ma cercheremo in qualche modo di portare avanti questa idea."

Nessun piano preciso dunque ma non è escluso che il team possa lavorare duramente per adattare un classico come Age of Empires II al sistema di controllo via joypad, considerando la notevole popolarità del gioco. Age of Empires 2 Definitive Edition uscirà il 14 novembre 2019 su PC disponibile su Game Pass sin dal lancio, questa edizione presenta un comparto tecnico migliorato con grafica in 4K e varie migliorie al gameplay, oltre a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per l'edizione originale di AOE2.