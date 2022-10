Age of Empires 2 Definitive Edition su Xbox Series X e One: classificazione avvistata!

Con la trasmissione di un nuovo evento streaming dedicato ad Age of Empires ormai imminente, il team di Microsoft si appresta a festeggiare il XXV anniversario della celebre serie videoludica.

Per l'occasione, è assai probabile che il colosso di Redmond abbia qualche annuncio da condividere con gli appassionati, ancora in attesa del porting console dell'acclamato Age of Empires IV. Con il lancio del titolo in versione Xbox One e Xbox Series X|S che dovrebbe essere ormai relativamente imminente, arriva una ulteriore buona notizia per gli amanti della serie strategica.

A poche ore dalla trasmissione dell'Age of Empires 25th Anniversary Broadcast, la community ha infatti realizzato un interessante avvistamento. All'interno del database del PEGI (Pan European Game Information), ha fatto la sua comparsa una scheda dedicata alla versione Xbox One e Xbox Series X|S di Age of Empires II: Definitive Edition. È dunque probabile che nel corso della serata possa arrivare l'annuncio ufficiale del porting console della riedizione di Age of Empires II, già disponibile su PC dal novembre 2019.



Per saperne di più, non resta che attendere l'evento dedicato: ricordiamo che l'Age of Empires 25th Anniversary Broadcast prenderà il via alle ore 19:00 in punto della serata di oggi, martedì 25 ottobre 2022.