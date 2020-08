Age of Empires 3 Definitive Edition: annunciata la data di uscita con un nuovo trailer

Come promesso nei giorni scorsi, Age of Empires 3: Definitive Edition è tornato a mostrarsi sul palco virtuale della Gamescom 2020. La nuova versione del famoso strategico uscirà il 15 ottobre con tanto di grafica migliorata e modalità inedite.

Sulla scia delle versioni remaster dei primi due capitoli della saga, Age of Empires 3: Definitive Edition arriverà con una grafica migliorata che include il supporto al 4K con modelli completamente ricostruiti per l'occasione, nonché diversi miglioramenti all'interfaccia utente, effetti sonori rielaborati ed una colonna sonora rimasterizzata. Il terzo capitolo dello strategico di Microsoft vedrà l'esordio di due modalità di gioco aggiuntive: le Battaglie Storiche ispirate agli eventi reali dell'epoca e l'Arte della Guerra, sfide progettate per mettere alla prova la capacità strategica dei vecchi giocatori e introdurre i nuovi nelle meccaniche di gioco.

Insieme alle nuove modalità AoE 3 porterà in dote due nuove civiltà, quella svedese e quella inca, per un totale di 14 popolazioni. Gli svedesi saranno pronti alla battaglia con armi sofisticate e complesse strategie mentre gli Incas fonderanno il proprio impero sulla tecnologia e sul commercio.

Prima di lasciarvi al trailer vi ricordiamo che Age of Empires 3: Definitive Edition uscirà il 15 ottobre su PC via Steam e Xbox Store e sarà incluso nel servizio in abbonamento Game Pass.