Age of Empires 3 Definitive Edition: aperte le iscrizioni alla beta che inizierà a breve

A pochi mesi dal lancio di Age of Empires II: Definitive Edition (disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla versione PC dell'Xbox Game Pass), ecco che Microsoft si prepara a lanciare la closed beta di Age of Empires 3: Definitive Edition.

Il prossimo febbraio 2020, ovvero tra qualche giorno, Microsoft inizierà a spedire gli inviti ai fortunati utenti che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione di test, che dovrebbe iniziare a brevissimo. Nel caso in cui foste interessati, sappiate che è possibile registrarsi attraverso l'Insider Programme di Microsoft. Per poter inviare correttamente una domanda di partecipazione sarà anche necessario allegare un file DXDiag, utile agli sviluppatori per conoscere la componentistica del vostro PC.

Questi sono i requisiti di sistema minimi per poter giocare alla beta in questione:

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

RAM: 8GB

Scheda Video: GPU con almeno 2GB di memoria video, HD Graphics 4400 o superiore se si utilizza una scheda video integrata

DirectX: DX11 / D3D11

Va precisato che si tratta al solito di requisiti provvisori e che in prossimità del lancio ufficiale, la cui data non è ancora stata annunciata, potrebbero subire svariati cambiamenti.

Per quello che riguarda invece i contenuti della beta, pare che non vi siano solo modalità multiplayer ma anche missioni specifiche della campagna. Microsoft ha inoltre annunciato che il numero di partecipanti invitati nel mese di febbraio sarà piuttosto ridotto ma punta ad ampliare il quantitativo di tester nel corso del mese di marzo.

Vi ricordiamo che in occasione dell'ultimo Inside Xbox è stato mostrato per la prima volta al pubblico il trailer di Age of Empires IV, nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo.